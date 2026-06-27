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«Нас захлестнуло»: Аномальное пекло в Париже привело к дефициту мест в моргах

Из-за аномальной жары и резкого скачка смертности похоронные бюро Парижа остались без свободных мест. Об этом в эфире BFM TV рассказал директор одного из бюро Фабьен Уг.

По его словам, умерших теперь вынуждены вывозить из региона Иль-де-Франс в соседние области. Уг отметил, что свободных мест попросту не осталось, а очереди появились даже в крематориях — сейчас кремации назначаются уже на 16−17 июля.

«У нас действительно нет выбора, потому что мест больше нет. Нас захлестнула эта ситуация, и всё очень сложно. Нужно создавать дополнительную инфраструктуру», — сказал он.

Глава бюро добавил, что нечто похожее в стране уже происходило в период пандемии коронавируса. Сколько продлится нынешний кризис, он сказать не смог, но связал его завершение со спадом температуры.

А ранее сообщалось, что в Париже за одни сутки скончались 55 человек, хотя обычно за тот же срок умирает около десяти. По данным медиков, 25 человек погибли от сердечного приступа, ещё 30 — по иным причинам, а резкий рост смертности связывают с погодной аномалией.

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