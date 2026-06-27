«Нас захлестнуло»: Аномальное пекло в Париже привело к дефициту мест в моргах

А ранее сообщалось, что в Париже за одни сутки скончались 55 человек, хотя обычно за тот же срок умирает около десяти. По данным медиков, 25 человек погибли от сердечного приступа, ещё 30 — по иным причинам, а резкий рост смертности связывают с погодной аномалией.