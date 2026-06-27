Женская команда «Пари НН» дома разгромила калининградскую «Балтику»

Подопечные Евгения Вилкова сразу обозначили своё преимущество, и гол не заставил себя долго ждать. На 14-й минуте отличный удар удался Айгуль Багаутдиновой. Во втором тайме на 59-й минуте после отличной многоходовки удвоила счёт Вероника Борисова, а на 68-й минуте Полина Абрамова была точна с 11-метровой отметки — 3:0.