Женская команда «Пари НН» дома разгромила калининградскую «Балтику»

В очередном матче первой лиги женского первенства России футболистки «Пари НН» на своём поле забили три безответных мяча в ворота калининградской «Балтики».
Подопечные Евгения Вилкова сразу обозначили своё преимущество, и гол не заставил себя долго ждать. На 14-й минуте отличный удар удался Айгуль Багаутдиновой. Во втором тайме на 59-й минуте после отличной многоходовки удвоила счёт Вероника Борисова, а на 68-й минуте Полина Абрамова была точна с 11-метровой отметки — 3:0.
Лидерство сохранил «Акрон-Академия Коноплёва» (Тольятти) — 14 очков после 7 матчей. Но по потерянным очкам впереди ЖФК «Пари НН», у которого на одно очко меньше при игре в запасе.
Следующий матч у нижегородок по календарю 12 июля на выезде против «Оренбурга».
6+