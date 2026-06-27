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Женская команда «Пари НН» дома разгромила калининградскую «Балтику»

Нижегородки лидируют в первой лиге по потерянным очкам.

В очередном матче первой лиги женского первенства России футболистки «Пари НН» на своём поле забили три безответных мяча в ворота калининградской «Балтики».

Подопечные Евгения Вилкова сразу обозначили своё преимущество, и гол не заставил себя долго ждать. На 14-й минуте отличный удар удался Айгуль Багаутдиновой. Во втором тайме на 59-й минуте после отличной многоходовки удвоила счёт Вероника Борисова, а на 68-й минуте Полина Абрамова была точна с 11-метровой отметки — 3:0.

Лидерство сохранил «Акрон-Академия Коноплёва» (Тольятти) — 14 очков после 7 матчей. Но по потерянным очкам впереди ЖФК «Пари НН», у которого на одно очко меньше при игре в запасе.

Следующий матч у нижегородок по календарю 12 июля на выезде против «Оренбурга».

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