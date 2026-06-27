Лантратова назвала закрытым вопрос по возвращению курян с Украины

Роман вместе с братом на автомобиле попали под обстрел по дороге в село Замостье, поделилась Лантратова. В результате брат погиб, а сам мужчина был ранен в ногу, о чем успел сообщить родным по телефону. Связь прервалась и больше о его судьбе ничего не было известно.