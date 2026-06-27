Вучич заявил, что находится на должности президента Сербии последние недели

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что находится на посту главы государства «последние недели». Об этом он сообщил во время выступления на митинге в Белграде.
«Это последний раз, когда я обращаюсь к вам перед таким большим количеством людей в качестве президента. Это мои последние дни и недели на посту президента республики», — заявил Вучич.
По словам сербского лидера, он преданно служил своей Родине и народу республики во всех сферах в течение 14 лет. Вучич также заявил, что любит Сербию «больше всего на свете».
Ранее бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что Александр Вучич не намерен баллотироваться на новый президентский срок. Он также уточнил, что покидающий пост глава государства останется частью новой политической жизни страны.