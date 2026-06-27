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Вучич заявил, что находится на должности президента Сербии последние недели

Президент Сербии Вучич заявил, что любит свою Родину больше всего на свете, но покинет пост главы государства.

Источник: Комсомольская правда

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что находится на посту главы государства «последние недели». Об этом он сообщил во время выступления на митинге в Белграде.

«Это последний раз, когда я обращаюсь к вам перед таким большим количеством людей в качестве президента. Это мои последние дни и недели на посту президента республики», — заявил Вучич.

По словам сербского лидера, он преданно служил своей Родине и народу республики во всех сферах в течение 14 лет. Вучич также заявил, что любит Сербию «больше всего на свете».

Ранее бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что Александр Вучич не намерен баллотироваться на новый президентский срок. Он также уточнил, что покидающий пост глава государства останется частью новой политической жизни страны.

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