СМИ: Трамп может отказаться от анкориджских договорённостей с Россией

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что президенты Владимир Путин и Дональд Трамп летом 2025 года на встрече в Анкоридже обсудили предложения Вашингтона по Украине. По его словам, российская сторона эти предложения приняла, поэтому заявления госсекретаря США Марко Рубио о том, что никакого соглашения якобы не было, выглядят «не очень изящно».