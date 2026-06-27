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Восемь пострадавших при атаке на «Самбекские высоты» выписаны из больницы

Музей «Самбекские высоты» приостановил работу после атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Из больницы выписали восемь человек из десяти, госпитализированных днем 27 июня после атаки беспилотника на музейный комплекс «Самбекские высоты» в Неклиновском районе. Двое пострадавших, в их числе семилетняя девочка, пока остаются в больницах. Их состояние оценивается как стабильное. Об этом сообщил донской губернатор.

По словам заместителя губернатора Андрея Фатеева, который весь день находился на месте происшествия, в музее были повреждены кровля, фасад и внутренние помещения информационно-выставочного центра. Сама экспозиция не пострадала.

— Но мультимедийное оборудование, возможно, повреждено. Работа музейного комплекса пока приостановлена, — сказано в сообщении.

Завтра на территории «Самбекских высот» начнутся работы по ликвидации последствий атаки БПЛА. К ним подключатся специалисты минкультуры и минстроя, которые оценят масштаб повреждений и примут решение о возобновлении работы музея.

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