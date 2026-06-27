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Двое пострадавших при атаке БПЛА на музей под Ростовом остаются в больницах

Двое пострадавших при атаке ВСУ по музею «Самбекские высоты» остаются в больнице.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Двое пострадавших при атаке БПЛА по территории музейного комплекса «Самбекские высоты» под Ростовом остаются в больницах, восемь выписаны, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

В субботу губернатор сообщил, что беспилотник ВСУ попал на территорию музея «Самбекские высоты» в Ростовской области в результате воздушной атаки.

«Двое, среди них семилетняя девочка, пока остаются в больницах. Как доложил министр здравоохранения (Ростовской области — ред.) Наири Варданян, состояние пациентов стабильное», — написал Слюсарь в канале на платформе «Макс».

Губернатор выразил искреннее сочувствие пострадавшим и пожелал скорейшего выздоровления.

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