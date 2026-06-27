Музейный комплекс под Ростовом, атакованный БПЛА, приостановил работу

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Музейный комплекс «Самбекские высоты» под Ростовом, атакованный в субботу беспилотником, приостановил работу, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
В субботу губернатор сообщил, что беспилотник ВСУ попал на территорию музея «Самбекские высоты» в Ростовской области в результате воздушной атаки.
«Напомню, сама экспозиция не пострадала. Возможно, повреждено мультимедийное оборудование. Пока музейный комплекс приостановил работу», — написал Слюсарь в канале на платформе «Макс».
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