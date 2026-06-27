Морги переполнены: что творится в Париже из-за аномальной жары

Парижские морги оказались заполненными практически до предела. Виной тому — возросшее количество смертей из-за аномальной жары в Европе. Об этом сообщил официальный представитель Национальной федерации похоронных услуг Франции Готье Катон эфире BMFTV.
Он отметил, что ситуация только ухудшается. Все морги, работающие при парижских похоронных бюро, переполнены. В пригородах столицы Франции условия также становятся «крайне напряженными».
Катон заявил, что родственникам умерших придется искать морги в более удаленных районах страны.
Снизить напряженность поможет только своевременное проведение похорон, однако, по словам специалиста, ритуальные услуги во Франции столкнутся с новой проблемой — перегруженностью крематориев.
«Проблема, с которой мы столкнемся на следующей неделе, заключается в том, что сроки захоронения и кремации во Франции увеличатся», — подытожил он.
Ранее сайт KP.RU сообщал, что нынешняя волна жары в Европе стала самой сильной за всю историю наблюдений. В Париже зафиксировали июньский рекорд — температура воздуха достигла +40,9 °C. Это произошло на следующий день после того, как во Франции случился самый жаркий день за последние 80 лет — на улице было +44,3 °C.