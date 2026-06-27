Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Морги переполнены: что творится в Париже из-за аномальной жары

Морги в Париже оказались заполнены до предела из-за аномальной жары.

Парижские морги оказались заполненными практически до предела. Виной тому — возросшее количество смертей из-за аномальной жары в Европе. Об этом сообщил официальный представитель Национальной федерации похоронных услуг Франции Готье Катон эфире BMFTV.

Он отметил, что ситуация только ухудшается. Все морги, работающие при парижских похоронных бюро, переполнены. В пригородах столицы Франции условия также становятся «крайне напряженными».

Катон заявил, что родственникам умерших придется искать морги в более удаленных районах страны.

Снизить напряженность поможет только своевременное проведение похорон, однако, по словам специалиста, ритуальные услуги во Франции столкнутся с новой проблемой — перегруженностью крематориев.

«Проблема, с которой мы столкнемся на следующей неделе, заключается в том, что сроки захоронения и кремации во Франции увеличатся», — подытожил он.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что нынешняя волна жары в Европе стала самой сильной за всю историю наблюдений. В Париже зафиксировали июньский рекорд — температура воздуха достигла +40,9 °C. Это произошло на следующий день после того, как во Франции случился самый жаркий день за последние 80 лет — на улице было +44,3 °C.