Морги переполнены: что творится в Париже из-за аномальной жары

Ранее сайт KP.RU сообщал, что нынешняя волна жары в Европе стала самой сильной за всю историю наблюдений. В Париже зафиксировали июньский рекорд — температура воздуха достигла +40,9 °C. Это произошло на следующий день после того, как во Франции случился самый жаркий день за последние 80 лет — на улице было +44,3 °C.