В Дагестане модернизируют учреждения образования

В частности, школа на 1200 мест возводится в микрорайоне «Южный» города Дербента. Еще один образовательный комплекс на 800 мест строят в поселке Шамилькала Унцукульского района. Оба объекта планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году. Сейчас их строительная готовность оценивается в 22−25%.