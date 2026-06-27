В Дагестане модернизируют учреждения образования

Учреждения образования модернизируют в Республике Дагестан, сообщили в администрации главы. Работы пройдут по национальному проекту «Молодёжь и дети».
В частности, школа на 1200 мест возводится в микрорайоне «Южный» города Дербента. Еще один образовательный комплекс на 800 мест строят в поселке Шамилькала Унцукульского района. Оба объекта планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году. Сейчас их строительная готовность оценивается в 22−25%.
Наряду со строительством новых объектов в Дагестане обновляют уже действующие школы. В программу капитального ремонта этого года включены 28 зданий, расположенных в семи муниципальных районах и двух городских округах. На объектах продолжаются демонтажные и отделочные работы, завершить которые планируется к началу учебного года.
Еще одно направление — техническое переоснащение образовательных организаций. До конца года современные средства обучения и воспитания поступят в 1242 школы республики. Новое оборудование получат кабинеты физики, музыки и изобразительного искусства.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.