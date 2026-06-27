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Благодаря победе в Тамбове футболисты «Волны» вышли в лидеры своей группы

Нижегородцы одержали девятую победу подряд.

Источник: Нижегородская правда

В очном матче за лидерство в 3-й группе второй лиги первенства России (дивизион «Б») нижегородская «Волна» в Тамбове нанесла поражение местному «Спартаку», возглавив турнирную таблицу.

До сегодняшнего дня тамбовчане не знали неудач, у «Волны» же в пассиве было одно поражение. Нижегородцы вышли на игру предельно собранными, используя активный прессинг и подвижную оборону. Плюс в очередной раз у подопечных Андрея Прошина сработал «стандарт». В середине первого тайма хозяева вроде бы справились с подачей корнера, однако мяч подхватил Гоча Гогричиани, навесивший на оставшегося в чужой штрафной Дениса Кайкова. Рослый защитник красивым ударом головой отправил мяч в сетку.

А на первых секундах второго тайма волжане сделали счёт 2:0. После прострела здорово в касание пробил из района 11-метровой отметки Никита Чугунов. В дальнейшем спартаковцы пытались сыграть в давление, но все их атакующие поползновения разбивались о надёжную оборону гостей.

Благодаря успеху «Волна» с 39 очками вышла в лидеры, а «Спартак» теперь отстаёт на 2 балла.

Впереди — заключительный тур первого круга, после чего в турнире наступит трёхнедельный перерыв. 4 июля в Заволжье «Волна» будет принимать «Шумбрат» из Саранска, который идёт на третьей позиции (31 очко).

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