Благодаря победе в Тамбове футболисты «Волны» вышли в лидеры своей группы

До сегодняшнего дня тамбовчане не знали неудач, у «Волны» же в пассиве было одно поражение. Нижегородцы вышли на игру предельно собранными, используя активный прессинг и подвижную оборону. Плюс в очередной раз у подопечных Андрея Прошина сработал «стандарт». В середине первого тайма хозяева вроде бы справились с подачей корнера, однако мяч подхватил Гоча Гогричиани, навесивший на оставшегося в чужой штрафной Дениса Кайкова. Рослый защитник красивым ударом головой отправил мяч в сетку.