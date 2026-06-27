Вучич заявил, что находится на посту «последние недели»

Президент Сербии Александр Вучич в субботу, 27 июня, заявил, что вскоре покинет пост главы государства. Об этом он сообщил во время массового митинга своих сторонников в Белграде.
— Это мои последние дни и недели как президента республики, — заявил Вучич, выступая перед участниками акции.
По данным МВД Сербии, митинг в поддержку президента и правящей Сербской прогрессивной партии собрал около 207 тысяч человек.
Вучич также подчеркнул, что на протяжении 14 лет добросовестно служил своей стране, занимая различные государственные должности, передает РИА Новости.
Спикер Народной скупщины Сербии Ана Брнабич заявила, что правящая Сербская прогрессивная партия планирует предложить Вучича в качестве кандидата на пост премьер-министра на этих выборах. Также президент Сербии отдельно подчеркнул, что страна не намерена отменять безвизовый режим с Россией.
Бывший вице-премьер Сербии Александар Вулин заявил, что Александр Вучич не будет баллотироваться на третий срок. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, что такое решение может быть связано с тем, что на протяжении двух лет в стране идут волнения с участием молодежи, направленные против сербского лидера.