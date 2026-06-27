В Красноярском крае определили лучшего агронома

Площадкой для проведения конкурса стал Уярский сельскохозяйственный техникум. Участники прошли тест по агрономии и экологии, после чего в лаборатории определяли качество зерна. Также конкурсанты исследовали посевы, разбирали сноповые образцы и демонстрировали навыки борьбы с вредителями. По итогам всех испытаний победителем стал Виталий Соколов из Рыбинского муниципального округа.