В Красноярском крае определили лучшего агронома

Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии» в номинации «Агроном» прошли соревнования в Красноярском крае, сообщили в агентстве труда и занятости населения региона. Мероприятие организовали по национальному проекту «Кадры».
Площадкой для проведения конкурса стал Уярский сельскохозяйственный техникум. Участники прошли тест по агрономии и экологии, после чего в лаборатории определяли качество зерна. Также конкурсанты исследовали посевы, разбирали сноповые образцы и демонстрировали навыки борьбы с вредителями. По итогам всех испытаний победителем стал Виталий Соколов из Рыбинского муниципального округа.
«Современный агроном — это не просто работник поля, а специалист с комплексным мышлением: он использует цифровые инструменты, учитывает особенности сибирского земледелия и постоянно развивается. Именно такие профессионалы обеспечивают эффективное растениеводство. Благодаря этому регион сохраняет и укрепляет продовольственную безопасность», — подчеркнул заместитель руководителя агентства труда и занятости населения Красноярского края Сергей Селюнин.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.