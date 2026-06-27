Александр Беглов вручил медали выпускникам из Петербурга и Мариуполя

«Ваши заслуженные награды — золотые и серебряные медали — показывают волю и характер, трудолюбие и стрессоустойчивость. Вы — победители, и вечером Дворцовая площадь будет принадлежать вам и вашим сверстникам — выпускникам 2026 года. Сегодня здесь вместе ребята из Петербурга и Мариуполя. Юные мариупольцы давно стали для нас родными. Вы приезжаете к нам на каникулы, встречаетесь с петербургскими школьниками. Все вы — наши братья и сестры, и мы делаем всё, чтобы город на Неве стал вашим вторым домом», — обратился к выпускникам Александр Беглов.