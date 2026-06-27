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Александр Беглов вручил медали выпускникам из Петербурга и Мариуполя

Церемония прошла в Таврическом дворце.

Источник: Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов и глава Мариуполя Антон Кольцов вручили 27 июня выпускникам Петербурга и Мариуполя аттестаты об окончании школы, а также медали «За особые успехи в учении». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выпускники Петербурга в 2026 году показывают на ЕГЭ исключительные результаты. Число стобалльников уже превысило любой из предыдущих годов, это при том, что окончательные итоги пока не подведены. Среди них есть и ребята с ограниченными возможностями здоровья.

«Ваши заслуженные награды — золотые и серебряные медали — показывают волю и характер, трудолюбие и стрессоустойчивость. Вы — победители, и вечером Дворцовая площадь будет принадлежать вам и вашим сверстникам — выпускникам 2026 года. Сегодня здесь вместе ребята из Петербурга и Мариуполя. Юные мариупольцы давно стали для нас родными. Вы приезжаете к нам на каникулы, встречаетесь с петербургскими школьниками. Все вы — наши братья и сестры, и мы делаем всё, чтобы город на Неве стал вашим вторым домом», — обратился к выпускникам Александр Беглов.

Он добавил, что Петербург за четыре года партнёрских отношений с Мариуполем построил и восстановил в нём 83 объекта. Среди них есть и поликлиники, и школы, и детские сады. Кроме того, специалисты из Петербурга благоустраивали парки Мариуполя и создавали фонтаны, а также вернули ему Драматический театр — одну из главных достопримечательностей.

Беглов подчеркнул также, что жители Петербурга едины в стремлении оказывать мариупольцам помощь в строительстве своей жизни в мирном, красивом и уютном городе. А Антон Кольцов от имени всех жителей Мариуполя поблагодарил петербуржцев и правительство города зи праздник для мариупольских выпускников.

Александр Беглов добавил, что Таврический дворец не случайно выбрали для проведения церемонии. Своё имя ему подарил государственный деятель Григорий Потёмкин — хозяин дворца. Благодаря ему Крым и Новороссия вошли в состав России. Также он сыграл важную роль в основании Мариуполя.

Сегодня здесь стартовал новый этап жизни для почти 400 молодых граждан России. Александр Беглов пожелал им ставить высокие цели перед собой, управлять своей судьбой и загадать обязательно желание ночью, когда они увидят бриг под алыми парусами, плывущий по Неве.

Добавим, всего аттестаты о среднем и общем образовании в Таврическом дворце получил 391 выпускник. А золотые и серебряные медали «За успехи в учении» — 83 мариупольца и 36 петербуржцев. Кроме того, одного выпускника из Петербурга отметили как набравшего по итогам ЕГЭ 300 баллов. Всего 300 баллов на ЕГЭ набрали девять петербургских выпускников.

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