Баста объяснил, почему не смог приехать на выпускной к школьникам Кстова

За несколько дней до выпускного школьники записали видеообращение и опубликовали его в социальных сетях. Они пригласили Василия Вакуленко, известного под сценическим именем Баста, приехать на праздник 26 июня. Ребята надеялись, что артист сможет найти время, ведь уже на следующий день у него был запланирован большой концерт в столице Приволжья.