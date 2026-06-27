Семилетняя девочка остается в больнице после атаки БПЛА на «Самбекские высоты»

После атаки беспилотника на музейный комплекс «Самбекские высоты» в больницах остаются двое пострадавших. В их числе — семилетняя девочка. Остальные восемь человек, госпитализированные днем 27 июня, уже выписаны. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
На месте происшествия весь день работал заместитель губернатора Андрей Фатеев. По его данным, повреждены кровля, фасад и внутренние помещения информационно-выставочного центра. Экспозиция музея не пострадала, но мультимедийное оборудование, возможно, повреждено. Работа музейного комплекса пока приостановлена.
28 июня начнутся работы по ликвидации последствий.
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