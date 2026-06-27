Психолог рассказала, как принять невысокие баллы за ЕГЭ

— Честно признайтесь: «Я провалился, мне очень стыдно и больно. Мне нужна ваша поддержка, а не нотации» — эта фраза поможет им лучше вас понять. И, даже если они не могут сдержать эмоции, дайте им и себе время перегореть отдельно. Родителям в свою очередь очень важно показать в такие моменты, что эмоциональная связь для них гораздо важнее результатов любого теста.