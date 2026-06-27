СК опубликовал видео с места удара по музею «Самбекские высоты»

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео работы криминалистов на территории атакованного ВСУ музейного комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области.
В субботу губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что беспилотник ВСУ попал на территорию музея «Самбекские высоты» в Ростовской области в результате воздушной атаки, пострадали 12 человек, из них десять госпитализировали.
«Работа военных следователей и криминалистов на месте очередного варварского преступления ВСУ», — говорится в комментарии к видео.
Специалист фотографирует последствия атаки снаружи и внутри здания, где видны повреждения фасада, крыши и конструкций. Также следователь изымает фрагменты БПЛА.
Как уточняет СК России, в дальнейшем будут назначены экспертизы, а также установлен материальный ущерб.