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СК опубликовал видео с места удара по музею «Самбекские высоты»

СК опубликовал видео работы криминалистов в атакованном ВСУ музее под Ростовом.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео работы криминалистов на территории атакованного ВСУ музейного комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области.

В субботу губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что беспилотник ВСУ попал на территорию музея «Самбекские высоты» в Ростовской области в результате воздушной атаки, пострадали 12 человек, из них десять госпитализировали.

«Работа военных следователей и криминалистов на месте очередного варварского преступления ВСУ», — говорится в комментарии к видео.

Специалист фотографирует последствия атаки снаружи и внутри здания, где видны повреждения фасада, крыши и конструкций. Также следователь изымает фрагменты БПЛА.

Как уточняет СК России, в дальнейшем будут назначены экспертизы, а также установлен материальный ущерб.

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