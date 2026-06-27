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Юрий Слюсарь рассказал о состоянии пострадавших в музее «Самбекские высоты»

В Ростовской области в результате налета БПЛА на музей «Самбекские высоты» пострадали 12 человек, в том числе дети. Десять из них были госпитализированы.

Источник: Российская газета

В Ростовской области в результате налета БПЛА на музей «Самбекские высоты» пострадали 12 человек, в том числе дети. Десять из них были госпитализированы.

Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, после обследования и получения первой помощи восемь человек были выписаны из больницы.

«Двое, среди них семилетняя девочка, пока остаются в больницах. Как доложил министр здравоохранения Наири Варданян, состояние пациентов стабильное», — уточнил губернатор.

Напомним, что днем 27 июня украинский беспилотник атаковал музей «Самбекские высоты».

Пострадал информационно-выставочный центр мемориального комплекса. Экспонаты не повреждены. По факту налета СКР возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Терроризм».

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