В Пушкине Санкт-Петербурга очистят Верхние прудки

Верхние прудки очистят в Пушкине Санкт-Петербурга, сообщили в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Работы проходят при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие».
Очистку проведут «насухо» с помощью небольших экскаваторов, а труднодоступные места доработают вручную. Каменную кладку также восстановят вручную. Эти работы помогут убрать участки обмеления, улучшить пропускную способность русла, экологию и условия для отдыха.
Отмечается, что проведение работ планируется на 15 водных объектах Екатерининского и Александровского парков, каждый из которых является объектом культурного наследия федерального значения.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.