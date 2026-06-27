Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пушкине Санкт-Петербурга очистят Верхние прудки

Работы помогут убрать участки обмеления и улучшить пропускную способность русла.

Верхние прудки очистят в Пушкине Санкт-Петербурга, сообщили в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Работы проходят при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие».

Очистку проведут «насухо» с помощью небольших экскаваторов, а труднодоступные места доработают вручную. Каменную кладку также восстановят вручную. Эти работы помогут убрать участки обмеления, улучшить пропускную способность русла, экологию и условия для отдыха.

Отмечается, что проведение работ планируется на 15 водных объектах Екатерининского и Александровского парков, каждый из которых является объектом культурного наследия федерального значения.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.