Бога не гневи! Календарь церковных праздников на июль 2026 года

В XIII веке муромский княжич Пётр тяжело заболел. Вылечить его смогла только дочь рязанского пчеловода Феврония, но выставила условие: брак. Пётр поначалу слово не сдержал, но в итоге любовь и верность оказались сильнее. Супруги прожили вместе долгую жизнь, а под её занавес приняли монашество в соседних монастырях. Они ушли из жизни в один и тот же день — 8 июля 1228 года, завещав похоронить их в одном гробу.