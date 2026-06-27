Бога не гневи! Календарь церковных праздников на июль 2026 года

Июль в православном календаре 2026 года обходится без двунадесятых — то есть самых главных, фундаментальных праздников. Но в этом месяце хватает других значимых дат.
Мы собрали всё самое важное, чтобы вы не запутались в церковном календаре.
Владимирская икона (6 июля).
Владимирская икона Божьей Матери — одна из самых почитаемых на Руси. По преданию, её написал евангелист Лука на досках из того самого стола, за которым трапезничали Иосиф Обручник, Богоматерь и Спаситель. На нашу землю икона попала ещё в XII веке и с тех пор считается главной покровительницей страны.
В церковном календаре у Владимирской иконы сразу три дня памяти: 3 июня, 6 июля и 8 сентября. Считается, что именно молитвы перед этим образом каждый раз останавливали беду.
Дата 6 июля ещё и напоминает о важном историческом событии — стоянии на реке Угре. Когда хан Ахмат шёл на Москву, войско Ивана III встало на берегу. Жители молились перед Владимирской иконой, и в итоге Ахмат так и не решился переправиться через реку, повернув войска обратно. С тех пор Угру называют «поясом Богородицы».
Рождество Иоанна Предтечи (7 июля).
Иоанн Предтеча получил своё имя не просто так: он родился раньше Христа и своей проповедью подготовил людей к приходу Мессии. А титул «Креститель» он носит потому, что именно ему выпала честь крестить Спасителя в водах Иордана.
Пророк обладал даром предвидения и не боялся обличать в грехах сильных мира сего. Именно за это его и казнили, отсекши голову.
Рождество Иоанна Предтечи — великий праздник. Чудо его появления на свет произошло в глубокой старости его родителей — священника Захарии и Елизаветы. Когда архангел Гавриил принёс Захарии весть о скором рождении сына, тот не поверил и был наказан немотой. Заговорил он лишь тогда, когда предсказание сбылось.
День Петра и Февронии (8 июля).
Полное название этого дня звучит так: день памяти святых чудотворцев муромских благоверного князя Петра и благоверной княгини Февронии. Но в народе праздник давно известен просто как день Петра и Февронии — православный аналог Дня семьи, любви и верности.
В XIII веке муромский княжич Пётр тяжело заболел. Вылечить его смогла только дочь рязанского пчеловода Феврония, но выставила условие: брак. Пётр поначалу слово не сдержал, но в итоге любовь и верность оказались сильнее. Супруги прожили вместе долгую жизнь, а под её занавес приняли монашество в соседних монастырях. Они ушли из жизни в один и тот же день — 8 июля 1228 года, завещав похоронить их в одном гробу.
Родственники решили нарушить волю усопших и разложить тела по разным гробам, но наутро чудесным образом обнаружили Петра и Февронию вместе.
Окончание Петрова поста (11 июля).
Середина июля всегда знаменует окончание Петрова поста. Его ещё называют Апостольским, поскольку он посвящён святым Петру и Павлу и всегда завершается накануне их общего праздника.
Из всех многодневных постов Петров — самый лёгкий. На всём его протяжении в большинство дней разрешена рыба. А вот длительность каждый раз разная: начало привязано к дате Троицы (отсчёт идёт на 57-й день после Пасхи), а конец всегда фиксирован. Если в 2024 году пост длился 11 дней, а в 2025-м — 26, то в 2026 году верующие будут поститься 34 дня.
День Петра и Павла (12 июля).
12 июля церковь чтит память святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Традиция почитать их вместе очень интересна, ведь эти люди были полными противоположностями. Разное происхождение, разные судьбы, и только мученический конец их объединил.
Пётр был простым бедным рыбаком Симоном. Спаситель дал ему новое имя, означающее «камень», и сделал своим верным учеником. Павел же происходил из знатной римской семьи, был гражданином Рима и ярым гонителем христиан. Всё изменилось после явления ему Христа, от которого Павел ослеп. Зрение вернулось только после встречи с христианином в Дамаске, после чего гонитель стал апостолом.
Оба они приняли мученическую смерть в Риме. Павлу, как гражданину, отрубили голову. Петра распяли, но по его собственной просьбе вниз головой — он считал себя недостойным повторять участь Учителя. Казнили их в разные годы, но в один день.
Обретение мощей Сергия Радонежского (18 июля).
Сергий Радонежский — духовный отец русских князей и основатель Троице-Сергиевой лавры. Именно он благословил Дмитрия Донского на Куликовскую битву. Сам святой жил в скромности, отказывался от игуменского сана, а все богатые пожертвования раздавал больным и обездоленным.
В июле мы вспоминаем чудесное обретение его мощей. Преподобный скончался в конце XIV века и был погребён в церкви Пресвятой Троицы. Позже лавру сожгли. Когда обитель начали восстанавливать, святой явился одному мирянину с упрёком: почему его тело так долго лежит в воде.
При строительстве нового храма гроб действительно обнаружили залитым водой. Но мощи и одеяния Сергия Радонежского остались совершенно нетронутыми. Их перенесли в каменный Троицкий собор, а день находки стал ещё одним днём памяти великого святого.
Казанская икона Божьей Матери (21 июля).
21 июля православные отмечают явление Казанской иконы Божьей Матери. По преданию, этот образ обнаружили в 1579 году на месте пожарища в Казани.
Указала на икону девятилетняя Матрона, дочь стрельца. Девочке во снах являлась Богородица и просила найти Свой образ. Взрослые долго не верили ребёнку, пока за дело не взялся сам казанский епископ. Матрона сама откопала икону, завёрнутую в сукно.
Дальнейшая судьба Казанского образа героична. Перед ней молилось ополчение Минина и Пожарского, русская армия перед Полтавой и войско Кутузова в 1812 году. Но в 1904 году икону похитили из Богородицкого монастыря в Казани. С тех пор она считается безвозвратно утерянной.
Памятные даты июля 2026.
Всего в июле православный календарь насчитывает 93 памятных даты. Вот основные из них, о которых не стоит забывать:
1 июля — мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула, преподобного Леонтия, канонарха Печерского.
2 июля — апостола Иуды Иаковлева, святителя Иова Патриарха Московского, святителя Иоанна Чудотворца (Максимовича), преподобного Паисия Великого.
3 июля — священномученика Мефодия Патарского, благоверного князя Глеба Владимирского, перенесение мощей святителя Гурия Казанского.
4 июля — мученика Иулиана Тарсийского, обретение мощей преподобного Максима Грека, священномученика Терентия Иконийского.
5 июля — священномученика Евсевия Самосатского.
9 июля — святителя Дионисия Суздальского, обретение мощей преподобного Тихона Луховского.
10 июля — преподобного Сампсона Странноприимца, обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского.
13 июля — Собор 12-ти апостолов, прославление святителя Софрония Иркутского.
14 июля — бессребреников Космы и Дамиана Римских.
15 июля — положение Честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне, святителя Фотия Киевского.
16 июля — перенесение мощей святителя Филиппа Московского, мученика Иакинфа Римского, благоверных князей Василия и Константина Ярославских.
17 июля — страстотерпцев царя Николая II и его семьи, преподобного Андрея Рублёва, благоверного князя Андрея Боголюбского.
19 июля — Собор Радонежских святых, преподобных Сисоя Великого и Сисоя Печерского.
20 июля — преподобной Евфросинии Московской, преподобного Фомы Малеина, мученицы Кириакии Никомидийской.
22 июля — священномученика Панкратия Тавроменийского, святителя Феодора Едесского, священномученика Кирилла Гортинского.
23 июля — положение честной ризы Господа Иисуса Христа в Москве, мучеников 45-ти в Никополе Армянском, преподобного Антония Киево-Печерского.
24 июля — равноапостольной княгини Ольги, воспоминание чуда великомученицы Евфимии Всехвальной.
25 июля — иконы Божией Матери «Троеручица», мучеников Прокла и Илария, преподобномученика Симона Воломского.
26 июля — Собор Архангела Гавриила, преподобного Стефана Савваита.
27 июля — апостола Акилы, преподобного Стефана Махрищского, преподобного Никодима Святогорца.
28 июля — равноапостольного великого князя Владимира, мучеников Кирика и Иулитты.
29 июля — священномученика Афиногена Пидахфойского и десяти учеников его.
30 июля — великомученицы Марины Антиохийской, преподобного Иринарха Соловецкого, преподобного Леонида Устьнедумского.
31 июля — мученика Емилиана Доростольского, мученика Иакинфа Амастридского, преподобного Иоанна Многострадального Печерского.