Бразильский ФК «Ботафого» в одностороннем порядке «кинул» ЦСКА и «Динамо»

Бразильский футбольный клуб «Ботафого» уведомил об отказе от участия в Братском кубке, который должен был пройти в Москве. Пресс-служба московского «Динамо» подтвердила эту информацию. Изначально в рамках турнира «Ботафого» должен был провести матчи против ЦСКА 4 июля и против «Динамо» 10 июля.