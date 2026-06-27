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Бразильский ФК «Ботафого» в одностороннем порядке «кинул» ЦСКА и «Динамо»

Бразильский футбольный клуб «Ботафого» уведомил об отказе от участия в Братском кубке, который должен был пройти в Москве. Пресс-служба московского «Динамо» подтвердила эту информацию. Изначально в рамках турнира «Ботафого» должен был провести матчи против ЦСКА 4 июля и против «Динамо» 10 июля.

Источник: Life.ru

«Мы совместно с ЦСКА оценим последствия принятого “Ботафого” решения и предпримем необходимые шаги для защиты интересов клуба, наших болельщиков и партнёров», — заявили в пресс-службе столичного клуба.

Бразильская сторона мотивировала свой отказ внутренними корпоративными решениями, принятыми на уровне совета директоров, невзирая на ранее достигнутые договорённости и оговорённые штрафные санкции.

Руководство ФК «Динамо» выразило сожаление перед своими болельщиками в связи с отменой намеченных матчей, подчеркнув, что в текущих условиях полностью предотвратить подобные инциденты не представляется возможным.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.