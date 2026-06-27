Футбольная лихорадка с тёмной стороной: В Англии ждут всплеска домашнего насилия из-за ЧМ

В ведомстве заявили, что во время крупных футбольных турниров такие преступления фиксируются чаще. Прокуроры подчёркивают, что футбол сам по себе не является причиной насилия. Однако алкоголь, эмоциональное напряжение и накал вокруг матчей могут усилить уже существующие проблемы в семьях.
По данным исследований, во время игр сборной Англии число подобных инцидентов растёт. Особенно заметный скачок фиксируют после поражений команды.
Благотворительные организации уже запустили информационные кампании к чемпионату мира. Их цель — напомнить женщинам, что помощь доступна, а ответственность за насилие всегда лежит на агрессоре.
В прокуратуре пообещали жёстко реагировать на такие случаи. Там заявили, что виновных будут привлекать к ответственности независимо от того, выиграла команда, сыграла вничью или проиграла.
А в США из-за ЧМ даже началась стрельба. В Броктоне, штат Массачусетс, как минимум четыре человека получили ранения после массовых гуляний болельщиков. Сотни жителей вышли на улицы 26 июня после сенсационного выхода сборной Кабо-Верде в плей-офф чемпионата мира. Для местной общины, где живут около 20 тысяч выходцев из этой страны, результат стал историческим событием. Однако праздник быстро перерос в хаос.
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