Футбольная лихорадка с тёмной стороной: В Англии ждут всплеска домашнего насилия из-за ЧМ

А в США из-за ЧМ даже началась стрельба. В Броктоне, штат Массачусетс, как минимум четыре человека получили ранения после массовых гуляний болельщиков. Сотни жителей вышли на улицы 26 июня после сенсационного выхода сборной Кабо-Верде в плей-офф чемпионата мира. Для местной общины, где живут около 20 тысяч выходцев из этой страны, результат стал историческим событием. Однако праздник быстро перерос в хаос.