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Футбольная лихорадка с тёмной стороной: В Англии ждут всплеска домашнего насилия из-за ЧМ

В Англии и Уэльсе ожидают роста числа случаев домашнего насилия во время чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Королевскую прокурорскую службу.

Источник: Life.ru

В ведомстве заявили, что во время крупных футбольных турниров такие преступления фиксируются чаще. Прокуроры подчёркивают, что футбол сам по себе не является причиной насилия. Однако алкоголь, эмоциональное напряжение и накал вокруг матчей могут усилить уже существующие проблемы в семьях.

По данным исследований, во время игр сборной Англии число подобных инцидентов растёт. Особенно заметный скачок фиксируют после поражений команды.

Благотворительные организации уже запустили информационные кампании к чемпионату мира. Их цель — напомнить женщинам, что помощь доступна, а ответственность за насилие всегда лежит на агрессоре.

В прокуратуре пообещали жёстко реагировать на такие случаи. Там заявили, что виновных будут привлекать к ответственности независимо от того, выиграла команда, сыграла вничью или проиграла.

А в США из-за ЧМ даже началась стрельба. В Броктоне, штат Массачусетс, как минимум четыре человека получили ранения после массовых гуляний болельщиков. Сотни жителей вышли на улицы 26 июня после сенсационного выхода сборной Кабо-Верде в плей-офф чемпионата мира. Для местной общины, где живут около 20 тысяч выходцев из этой страны, результат стал историческим событием. Однако праздник быстро перерос в хаос.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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