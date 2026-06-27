Что произошло на озере под Сморгонью, где мужчина попал в беду, пока его друг пошел посмотреть рыбное место

В Сморгонском районе рыбак погиб, пока его друг пошел посмотреть рыбное место. О трагедии рассказали в ОСВОД.
Несчастный случай произошел на озере Каты. Предварительно установлено, что двое мужчин из Молодечно приехали отдохнуть, но были в месте запрещенном для купания.
В какой-то момент один из товарищей решил сходить посмотреть рыбное место на водоеме. Но когда он вернулся, друга уже не было. Мужчина позвонил в милицию, те вызвали работников Островецкой спасательной станции, которые обнаружило тело мужчины 1968 года рождения в семи метрах от берега на глубине около 1,5 метра.
Проводится проверка.
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