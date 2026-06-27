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Что произошло на озере под Сморгонью, где мужчина попал в беду, пока его друг пошел посмотреть рыбное место

Что произошло на озере под Сморгонью, где рыбак погиб, пока друг искал место.

Источник: Комсомольская правда

В Сморгонском районе рыбак погиб, пока его друг пошел посмотреть рыбное место. О трагедии рассказали в ОСВОД.

Несчастный случай произошел на озере Каты. Предварительно установлено, что двое мужчин из Молодечно приехали отдохнуть, но были в месте запрещенном для купания.

В какой-то момент один из товарищей решил сходить посмотреть рыбное место на водоеме. Но когда он вернулся, друга уже не было. Мужчина позвонил в милицию, те вызвали работников Островецкой спасательной станции, которые обнаружило тело мужчины 1968 года рождения в семи метрах от берега на глубине около 1,5 метра.

Проводится проверка.

Еще в Минске мужчина утонул из-за спора с женщиной.

Тем временем синоптик Дмитрий Рябов объяснил, ждать ли белорусам облегчения после тропической жары на неделе с 29 июня по 5 июля.

И также власти сказали, можно ли собирать грибы и ягоды из-за ограничения посещения лесов.