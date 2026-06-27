Защита Вайнштейна добилась пересмотра срока заключения

В Нью-Йорке 74-летний Вайнштейн проходит по другому делу. В 2020 году суд штата вынес Вайнштейну приговор, но впоследствии отменил. Апелляционный суд Нью-Йорка решил, что в судебном процессе была допущена «ошибка» — в качестве свидетелей привлекали людей, показания которых не имели отношения к разбирательству. Сейчас Вайнштейн находится под стражей в ожидании вынесения приговора, назначенного на сентябрь. Прокуратура требует для него 20 лет лишения свободы.