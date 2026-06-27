Защита Вайнштейна добилась пересмотра срока заключения

Апелляционный суд Калифорнии оставил в силе приговор бывшему кинопродюсеру Харви Вайнштейну за изнасилование, но постановил пересмотреть срок наказания после ходатайства защиты. Об этом сообщает CBC.
В декабре 2022 года суд присяжных признал Вайнштейна виновным по трем из семи пунктов обвинения в изнасиловании и сексуальном домогательстве. Обвинения в адрес экс-продюсера высказали четыре женщины, речь шла о насилии над ними в отельных номерах в период с 2004 по 2013 год.
На заседании 26 июня апелляционный суд оставил приговор в силе. «Мы отвергаем его попытки оспорить обвинительные вердикты, вынесенные присяжными», — говорится в решении суда.
Вместе с тем инстанция обязала судью, назначившего Вайнштейну 16 лет лишения свободы, провести новое заседание по определению срока наказания.
Представитель Вайнштейна Джуда Энгельмайер в электронном письме заявил о несогласии с выводами Апелляционного суда относительно справедливости судебного разбирательства в отношении господина Вайнштейна. Энгельмайер подчеркнул, что защита будет далее оспаривать приговор. «Вместе с тем суд справедливо признал, что назначенный ему срок наказания не может оставаться в силе», — говорится в письме.
Апелляционный суд Калифорнии 26 июня указал, что пересмотр срока наказания необходим, так как судья при вынесении приговора учел в качестве отягчающего обстоятельства обвинительные приговоры Вайнштейну в Нью-Йорке, которые впоследствии были отменены. Генеральный прокурор Калифорнии согласился с этим выводом.
В Нью-Йорке 74-летний Вайнштейн проходит по другому делу. В 2020 году суд штата вынес Вайнштейну приговор, но впоследствии отменил. Апелляционный суд Нью-Йорка решил, что в судебном процессе была допущена «ошибка» — в качестве свидетелей привлекали людей, показания которых не имели отношения к разбирательству. Сейчас Вайнштейн находится под стражей в ожидании вынесения приговора, назначенного на сентябрь. Прокуратура требует для него 20 лет лишения свободы.
В Калифорнии в декабре 2022 года Вайнштейн был признан виновным по одному эпизоду изнасилования и двум эпизодам сексуального насилия в отношении итальянской модели и актрисы, фигурировавшей в процессе под именем Джейн Доу № 1. Новый срок в Калифорнии он будет отбывать только после завершения наказания, назначенного в Нью-Йорке.
После окончания процесса Джейн Доу № 1 раскрыла свою личность — ею оказалась Евгения Чернышова, которая впоследствии подала против Вайнштейна гражданский иск.
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