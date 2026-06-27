Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 1,4 тысячи

Число погибших в результате сильных землетрясений, произошедших 24 июня, превысило 1,4 тысячи человек. Об этом со ссылкой на председателя Национальной ассамблеи Хорхе Родригеса сообщает ElDiario.
По официальным данным, жертвами стихии стали 1430 человек, еще 3238 получили ранения. Кроме того, более 3,1 тысячи семей лишились жилья и сейчас находятся во временных убежищах, где им оказывается необходимая помощь, передает портал.
По информации СМИ, более 40 тысяч числятся пропавшими без вести после двух землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5. Многие из них пострадавших находятся под зданиями. Главное о землетрясениях — в материале «Вечерней Москвы».
Россиянка Ольга Павлова, живущая в Венесуэле, потеряла дом, но выжила во время разрушительного землетрясения в Ла-Гуайре. Во время толчков женщина с сыном находилась на девятом этаже. Она бросилась к ребенку, но на них стала падать стена. Павлова закрыла мальчика собой — буквально два сантиметра спасли их от гибели. Выход из квартиры оказался заблокирован, и им пришлось пробираться сквозь обломки и разбитые стекла.