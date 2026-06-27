Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 1,4 тысячи

Россиянка Ольга Павлова, живущая в Венесуэле, потеряла дом, но выжила во время разрушительного землетрясения в Ла-Гуайре. Во время толчков женщина с сыном находилась на девятом этаже. Она бросилась к ребенку, но на них стала падать стена. Павлова закрыла мальчика собой — буквально два сантиметра спасли их от гибели. Выход из квартиры оказался заблокирован, и им пришлось пробираться сквозь обломки и разбитые стекла.