Более 47 тысяч человек собрал концерт Басты в Нижнем Новгороде

Василий Вакуленко, больше известный под псевдонимом Баста, приехал в Нижний уже не в первый раз. Но каждый его концерт дарит мощный заряд эмоций. Вместе с тысячами зрителей Баста исполнил популярные композиции, знакомые нескольким поколениям. Порадовал артист и новыми песнями.