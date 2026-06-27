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Более 47 тысяч человек собрал концерт Басты в Нижнем Новгороде

Баста выступил на нижегородском стадионе 27 июня.

Источник: Комсомольская правда

Больше 47 тысяч человек собрал сольный концерт Басты (16+) в Нижнем Новгороде. 27 июня артист выступил на площадке Совкомбанк Арены. Об этом с концерта сообщает корреспондент «КП-Нижний Новгород».

Василий Вакуленко, больше известный под псевдонимом Баста, приехал в Нижний уже не в первый раз. Но каждый его концерт дарит мощный заряд эмоций. Вместе с тысячами зрителей Баста исполнил популярные композиции, знакомые нескольким поколениям. Порадовал артист и новыми песнями.

Сюрпризом для зрителей стало выступление секретного гостя — нового резидента GAZ.