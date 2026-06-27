В музее «Самбекские высоты» 28 июня начнут ликвидировать последствия атаки БПЛА

28 июня на территории музейного комплекса «Самбекские высоты» начнутся работы по ликвидации последствий атаки беспилотника, произошедшей днем 27 июня. Специалисты минкультуры и минстроя оценят масштаб повреждений, примут решение о возобновлении работы музея и приступят к восстановительным работам. Об этом в своих соцсетях сообщил донской губернатор.
Известно, что в музее повреждены кровля, фасад и внутренние помещения выставочного центра.
Ранее сообщалось, что из десяти человек, госпитализированных после атаки, восемь уже выписаны. Двое, включая семилетнюю девочку, остаются в больницах. Их состояние стабильное.
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