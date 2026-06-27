Козякина — золото, Курцева — серебро на чемпионате России по плаванию

Село Засечное (Пензенская область). Не успела «остыть» акватория пляжа «Спутник» после юношеских стартов, как на дистанцию вышли взрослые спортсмены. Здесь стартовал чемпионат России по плаванию на открытой воде. В первый день на дистанции 10 км у женщин развязка получилась предельно плотной: три призёра уместились в 1,5 секунды.