Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Козякина — золото, Курцева — серебро на чемпионате России по плаванию

Село Засечное (Пензенская область). Не успела «остыть» акватория пляжа «Спутник» после юношеских стартов.

Село Засечное (Пензенская область). Не успела «остыть» акватория пляжа «Спутник» после юношеских стартов, как на дистанцию вышли взрослые спортсмены. Здесь стартовал чемпионат России по плаванию на открытой воде. В первый день на дистанции 10 км у женщин развязка получилась предельно плотной: три призёра уместились в 1,5 секунды.

Победу одержала Полина Козякина (Волгоградская область) — 2 часа 4 минуты 5,7 секунды. Для спортсменки, ещё недавно доминировавшей на юниорском уровне, этот старт стал убедительным подтверждением перехода во взрослый спорт.

Серебро у Яны Курцевой. Воспитанница волгоградской школы плавания, сейчас она выступает за Ханты‑Мансийский АО — Югру. Её результат — 2:04:06,1, отставание от победительницы — всего 0,4 секунды. На отсечке 7500 метров Курцева шла первой с результатом 1 час 48 минут 25,2 секунды, но не сумела удержать лидирующую позицию на заключительном отрезке.

Бронзу взяла Екатерина Сорокина (Пермский край) — 2:04:07,2, уступив серебряному призёру 1,5 секунды. Такой плотный финиш подчёркивает высочайший уровень конкуренции: на открытой воде условия обычно «разбрасывают» спортсменок по времени, а тут борьба шла буквально за мгновения.

Важнейший итог первого дня — выполнение отборочного норматива на чемпионат Европы в Париже. Право выступить на европейском старте завоевали воспитанницы Татьяны Манкевич: Полина Козякина и Яна Курцева.

Чемпионат продолжается, и гонка на 10 км уже показала: в этом сезоне борьба за медали будет идти до самых последних метров.

Александр Веселовский.

Фото: ФВВСР.