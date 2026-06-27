Нижегородская молодёжь рассказала о своих ценностях и мечтах

Среди девушек больше тех, кто грезит о личном счастье. «Мечтаю о крепкой и дружной семье. Я бы хотела построить гармоничные отношения, чтобы была полноценная семья, которая будет строиться на любви, уважении, взаимопонимании, спокойствии и единстве. Также мечтаю о профессиональной самореализации в социально-полезной сфере: хочу пройти кризис самоопределения, решиться на смену профессионального вектора», — рассказала выпускница с дипломом менеджера Татьяна.