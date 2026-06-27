Нижегородская молодёжь рассказала о своих ценностях и мечтах

27 июня, в последнюю субботу месяца, отмечается День молодёжи. По наблюдениям социологов, нынешнее молодое поколение очень сильно отличается от своих родителей и бабушек и дедушек. Чем живут и о чем мечтают зумеры — разбираемся вместе с экспертами и представителями поколения Z.
У зумеров есть вполне материальные мечты. Согласно опросу ВЦИОМ 2024 года, 85% людей от 18 до 35 лет строят планы на жизнь. 73% мечтают приобрести собственное жильё, 64% — автомобиль, а 52% хотят построить семью и родить детей.
Есть у молодежи и свои кумиры. Недавнее исследование сервиса hh.ru показало, что юные умы вдохновляют актёры, музыканты, журналисты и художники.
Согласно опросу SuperJob, среди объединяющих черт, которые старшее поколение видит у зумеров — целеустремлённость и мобильность, а также цифровая грамотность.
Ещё одна отличительная черта — представители этого поколения не боятся одиночества. Как отмечает клинический психолог Елизавета Куликова, для многих зумеров это осознанный выбор. Можно не брать на себя дополнительную ответственность и сосредоточиться на саморазвитии.
Кстати, для многих представителей молодого поколения именно саморазвитие и самореализация является основной ценностью. Это подтвердил и наш опрос, проведенный среди молодых людей от 20 до 28 лет.
«Мечтаю о том, чтобы расти в профессиональной сфере, постоянно развиваться и улучшать свои навыки. Безусловно, хочется получить общественное признание, но прежде всего хотелось бы стать профессионалом в своём деле и получать удовольствие от работы», — рассказал 20-летний студент Института филологии и журналистики Кирилл.
Студентка того же направления университета имени Лобачевского, Алиса, призналась, что задумывается о проживании отдельно от родителей: «Мечтаю переехать в отдельное жильё и начать рисовать», — поделилась девушка.
22-летний магистрант Кубанского государственного университета, Дмитрий сосредоточен на материальной составляющей жизни. «Если не брать в расчёт семейные ценности, например, встретить настоящую любовь, только деньги — ничего больше меня не интересует, ведь деньги правят миром», — признался наш собеседник.
Среди девушек больше тех, кто грезит о личном счастье. «Мечтаю о крепкой и дружной семье. Я бы хотела построить гармоничные отношения, чтобы была полноценная семья, которая будет строиться на любви, уважении, взаимопонимании, спокойствии и единстве. Также мечтаю о профессиональной самореализации в социально-полезной сфере: хочу пройти кризис самоопределения, решиться на смену профессионального вектора», — рассказала выпускница с дипломом менеджера Татьяна.
Кроме того, девушка призналась, что мечтает о крепком здоровье и преодолении страха перед вождением машины, а ещё хочет достичь баланса всех сфер в жизни.
А 28-летняя Надежда, мама 2-х-летнего мальчика, отметила: «На данный момент хочется иметь стабильность, чтобы ребёнок был счастлив».
Хочется пожелать каждому, чтобы их мечты сбывались, а счастливая жизнь складывалась легко и беззаботно!
Марина Титаренко.