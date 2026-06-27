«Самбекские высоты» закрыты для уточнения ущерба. Главное о последствиях атаки

В результате удара БПЛА по военно-историческому музею «Самбекские высоты» повреждены кровля и фасад информационно-выставочного центра. Частично пострадали внутренние помещения.
Как сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь, сама экспозиция, которая насчитывает около двух тысяч экспонатов, не пострадала.
«Возможно, повреждено мультимедийное оборудование. Пока музейный комплекс приостановил работу», — уточнил губернатор.
Аварийно-восстановительные действия по ликвидации последствий атаки начнутся 28 июня.
«К работе также подключатся специалисты Минкультуры и Минстроя — они оценят масштаб повреждений и примут решение о возобновлении работы музея», — сообщил Юрий Слюсарь.
В результате атаки беспилотника медицинская помощь потребовалась 12 посетителям музея. К вечеру из больницы были выписаны десять человек. Двое, среди них семилетняя девочка, пока остаются в больницах.
Справка «РГ».
В 1980-м на Самбекских высотах, где в 1943 году шли ожесточенные бои, появился Мемориал воинской славы. Так как при прорыве «Миус-фронта» отличились сформированные в Баку 130-я и 148-я стрелковые дивизии, на открытии монумента присутствовал глава компартии Азербайджана Гейдар Алиев.
В 2015 году по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны и членов поисковых отрядов началось строительство музея. Официальное открытие состоялось 30 августа 2020-го — в день 77-й годовщины изгнания фашистских войск с территории Ростовской области.
Сегодня музейная коллекция насчитывает почти две тысячи единиц хранения, включая воссозданные в натуральную величину образцы советской и германской боевой техники.