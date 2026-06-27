В ГД призвали применить ответные меры к Apple за удаление российских приложений

По мнению парламентария, Россия должна реагировать на угрозы в сфере информационной безопасности и интернет-связи. Шеремет назвал действия Apple в отношении российских сервисов политически мотивированными, передает РИА Новости.
Ранее приложение «ВКонтакте» удалили из App Store. В тот же день приложения «Одноклассники», VK Video, «VK мессенджер», VK Music и «VK знакомства» пропали из российского магазина приложений Apple.
3 июня национальный мессенджер МАКС тоже удалили из App Store. Он больше недоступен для скачивания в магазине приложений Apple. При попытке обновления появляется сообщение об ошибке. Минцифры России тем временем ведет переговоры с американской корпорацией Apple по поводу восстановления российского мессенджера МАКС в магазине приложений App Store.
Российские власти намерены провести переговоры с американской корпорацией Apple, прежде чем принимать решение об ответных мерах на удаление приложений из App Store. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.