Трамп расправил плечи: президент США представил себя в виде атланта

Американский лидер Дональд Трамп представил, как бы он выглядел в виде атланта. При помощи искусственного интеллекта он сгенерировал изображение, на котором держит на своих плечах весь земной шар. Картинку Трамп опубликовал в принадлежащей ему соцсети Truth Social.
На изображении президент США согнулся под тяжестью Земли. На одном его плече — флаг Соединенных Штатов, а сам Трамп идет по камням.
Фото: Donald J. Trump/Truth Social.
Сам Трамп свой новый пост не сопроводил каким либо комментарием.
Ранее, как сообщал сайт KP.RU, хозяин Белого дома опубликовал изображение нового американского паспорта. На представленной картинке красуется его собственный портрет. На одном из разворотов документа теперь представлена гравюра, символизирующая картину «Декларация независимости». Подпись к ней гласит: «Соединенные Штаты Америки 250».