Трамп расправил плечи: президент США представил себя в виде атланта

Американский лидер Дональд Трамп представил, как бы он выглядел в виде атланта. При помощи искусственного интеллекта он сгенерировал изображение, на котором держит на своих плечах весь земной шар. Картинку Трамп опубликовал в принадлежащей ему соцсети Truth Social.