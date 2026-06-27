Лева* из группы «Би-2» после операции вышел на связь с забинтованной головой

Лидер группы «Би-2» Лева (Егор Бортник)* вышел на связь после перенесенной операции. Музыкант опубликовал видео с забинтованной головой и сначала в шутку рассказал о якобы серьезном нейрохирургическом вмешательстве.
— Пересадка волос на макушке, — позже объяснил артист, раскрыв, какую операцию перенес на самом деле.
По словам музыканта, процедура прошла в испанской Марбелье. После операции он намерен сделать паузу в работе и отказаться от концертов примерно на три недели, чтобы полностью восстановиться, передает Voice.
Ранее сотрудники российского Минюста пресекли многочисленные махинации Левы*. Теперь в обновленном списке артист указан с уточнениями — Бортник Егор (Игорь) Михайлович*, Лева Би-2*.
Недавно артист в разговоре с Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, пранкерами Вованом и Лексусом, заявил о том, что не понимает смысл слова «Родина» и совсем «не верит во все это».
В январе 2024 года музыкантов группы задержали в Таиланде. Причиной тому послужило проведение концертов без разрешения на работу. Тогда активно обсуждался вопрос о возможной экстрадиции артистов в Россию. По данным пресс-службы коллектива, музыканты дали два концерта в Таиланде.
*внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.