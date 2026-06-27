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Музей «Самбекские высоты» временно приостановил работу после атаки БПЛА

Музей «Самбекские высоты» закрыли на восстановление после атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Музейный комплекс «Самбекские высоты» временно приостановил работу после атаки беспилотника 27 июня. В нем были повреждены кровля, фасад и внутренние помещения информационно-выставочного центра. Сама экспозиция, по предварительным данным, не пострадала, однако мультимедийное оборудование, возможно, повреждено. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

28 июня на территории музея начнутся работы по ликвидации последствий. Специалисты минкультуры и минстроя оценят масштаб повреждений и примут решение о возобновлении работы комплекса.

Также известно, что из десяти человек, госпитализированных после атаки, восемь уже выписаны. Двое, среди них семилетняя девочка, пока остаются в больницах. Губернатор выразил сочувствие пострадавшим и пожелал им скорейшего выздоровления.

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