В Ростовской области 28 июня ожидается ухудшение погоды

Как сообщают донские синоптики, 28 июня 2026 года в Ростовской области ожидается облачная погода с прояснениями. Прогнозируются кратковременные дожди и грозы.
Температура воздуха днем составит +24…+28 °C, а ночью опустится до +15…+18 °C.
Ветер подует северо-западный и западный, 6−12 м/с. При грозе порывы могут усиливаться до 15−17 м/с.
ГУ МЧС России по Ростовской области предупреждает дончан о риске ухудшения погодных условий.
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