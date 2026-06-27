Чемпионат Нижегородской области по воздухоплаванию прошёл на Бору

В небе над Нижним Новгородом вновь зажглись огни воздушных шаров. На Борских лугах — Чемпионат Нижегородской области по воздухоплавательному спорту. Погода в этом году внесла свои коррективы в соревновательный процесс, но именно она, как известно, является главным судьей для пилотов.
Александр Новиков — пилот:
«Для нас погода — это самый важный фактор. В плохую погоду мы не летаем, то есть в сильный ветер, в дождь, в грозу. Летаем мы в хорошую, ясную погоду, умеренную, с порывами ветра 3−7 метров в секунду».
Георгий Зименко — воздухоплаватель, председатель региональной Федерации воздухоплавательного спорта, вице-президент Федерации воздухоплавательного спорта России:
«Время взлёта — около 20:00. Это связано с тем, что днём мы летать не можем. Земля прогревается солнцем, восходящие и нисходящие потоки не дают возможность совершить безопасный полёт. Поэтому у нас есть для полёта на воздушном шаре всего лишь полтора-два часа до заката и столько же на рассвете. Другого не дано».
Анна и Виктория — гостьи:
«Мы специально приехали в Нижний Новгород. И вот наконец-то мы здесь! Ожидаем невероятных эмоций, красивых видов, красивого заката и, конечно, адреналина. Нижний Новгород — столица закатов!».
В этот раз природа оказалась благосклонна. Воздушные шары поднялись в небо и, набрав высоту около 350 метров, пилоты взяли курс на главный ориентир — нижегородский Кремль. Прямо в воздухе спортсменам предстояло проявить не только лётное мастерство, но и точность расчёта, работая с капризными воздушными потоками. Сегодня у пилотов одно задание: догнать шар-лидер, который улетает на пять минут вперёд. В точке его посадки ¬- яркий крест. Задача — поразить его маркером: чем ближе к центру, тем лучше.
Несмотря на спортивную задачу, главное здесь — красота. Каждый полёт уникален. Именно за этим сюда приезжают люди из разных городов.
Анастасия Рыбенко — гостья:
«Я думала, это страшнее. Думала, быстрее. А это спокойно, умиротворяюще. Смотришь — наслаждаешься!».
Пусть не все задания выполнены в полном объёме — главное, что традиции живут. И воздушные шары продолжают парить над Волгой, даря людям незабываемые эмоции.
Служба информации Валерия Шпак, Ирина Засыпкина.