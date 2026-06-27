Чемпионат Нижегородской области по воздухоплаванию прошёл на Бору

В этот раз природа оказалась благосклонна. Воздушные шары поднялись в небо и, набрав высоту около 350 метров, пилоты взяли курс на главный ориентир — нижегородский Кремль. Прямо в воздухе спортсменам предстояло проявить не только лётное мастерство, но и точность расчёта, работая с капризными воздушными потоками. Сегодня у пилотов одно задание: догнать шар-лидер, который улетает на пять минут вперёд. В точке его посадки ¬- яркий крест. Задача — поразить его маркером: чем ближе к центру, тем лучше.