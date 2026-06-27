Не только возраст и боль: Как по походке выявить у собаки деменцию

Учёные изучили, как меняется шаг у стареющих домашних собак и связан ли он с признаками когнитивных нарушений. В работе участвовали 88 пожилых питомцев. Собак проводили по стандартной дорожке длиной пять метров, а затем по видеозаписи оценивали длину шага. Показатели сравнивали с ростом животного, чтобы размер породы не искажал результат.
Когнитивное состояние оценивали по специальной шкале собачьей деменции. Владельцы отвечали на вопросы о поведении питомцев: ориентации в пространстве, сне, социальных реакциях и других изменениях.
Оказалось, что у собак с более выраженными признаками когнитивного снижения шаг передних лап был короче. Эта связь сохранялась даже после поправки на возраст и боль, которая тоже могла влиять на походку.
Авторы считают, что длина шага может стать простым дополнительным способом наблюдения за стареющими собаками. При этом речь идёт не о самостоятельной диагностике деменции, а о возможном маркере, который поможет ветеринарам и владельцам раньше заметить тревожные изменения.
Ранее учёные пришли к выводу, что контакт с питомцем может улучшать внимание, память и концентрацию. Активность мозга участников отслеживали с помощью ЭЭГ. Учёные сравнивали разные варианты взаимодействия: поглаживание собаки, зрительный контакт с ней и прикосновение к мягкой игрушке в виде животного.
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