Не только возраст и боль: Как по походке выявить у собаки деменцию

Учёные изучили, как меняется шаг у стареющих домашних собак и связан ли он с признаками когнитивных нарушений. В работе участвовали 88 пожилых питомцев. Собак проводили по стандартной дорожке длиной пять метров, а затем по видеозаписи оценивали длину шага. Показатели сравнивали с ростом животного, чтобы размер породы не искажал результат.