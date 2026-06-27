Число жертв в результате землетрясения в Венесуэле возросло до 1430 человек

Количество человек, погибших в результате мощнейшего землетрясения в Венесуэле, возросло до 1430. Об этом сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес, его слова передает национальное телевидение.
«На этот час мы уже насчитали 1430 наших братьев и сестер, которые, к сожалению, погибли», — заявил он в ходе брифинга.
Родригес отметил, что еще более трех тысяч человек пострадали при землетрясении в Венесуэле. Всем им была оказана необходимая медицинская помощь. Также было зафиксировано 3142 семьи, которые остались без жилья. Они размещены во временных убежищах.
Напомним, что в Венесуэле произошло мощнейшее землетрясение магнитудой 7,5. Оно стало самым сильным с начала XX века. Подобный инцидент происходил в 1900 году — тогда землетрясение имело магнитуду 7,7.