Украинцев предупредили о длительных отключениях света летом

По его словам, энергосистема уже вошла в необратимый период этого лета, а высокие температуры приводят к перегрузке сетей и необходимости вводить системные ограничения как для промышленности, так и для бытовых потребителей. Игнатьев отметил, что подобные перегрузки уже дважды приводили к отключению оборудования подстанций на левом берегу Киева.