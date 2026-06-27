Украинцев предупредили о длительных отключениях света летом

«Лето будет непростым с точки зрения отключения (электроэнергии — ред.)… При таких температурных режимах мы ожидаем ограничения бытовых потребителей до пяти часов в вечерние часы, когда солнце уже не светит, но сохраняются высокие температуры», — сказал Игнатьев на видео, опубликованном изданием «Новости.Live».
По его словам, энергосистема уже вошла в необратимый период этого лета, а высокие температуры приводят к перегрузке сетей и необходимости вводить системные ограничения как для промышленности, так и для бытовых потребителей. Игнатьев отметил, что подобные перегрузки уже дважды приводили к отключению оборудования подстанций на левом берегу Киева.
Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко в апреле призвал жителей Украины готовиться к худшему сценарию в плане отключений электроэнергии летом этого года.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации.