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«Свет, свет и ещё раз свет»: Учёные назвали простой метод профилактики деменции

Солнечный свет оказался важнее, чем принято считать. Исследование, опубликованное в журнале General Psychiatry, показало прямую связь между дневной освещённостью и риском деменции.

Источник: Life.ru

На протяжении восьми лет специалисты наблюдали за 87,5 тысячи взрослых — уровень света фиксировали специальными датчиками на руке. За это время болезнь диагностировали у 741 человека.

Главный вывод: те, кто проводил больше времени при ярком свете (от 1000 люкс), болели на 16% реже. А если освещённость достигала 5000 люкс — риск снижался ещё заметнее. Ночной свет, кстати, на статистику не повлиял.

«Уровень освещенности в дневное время может стать новым маркером предрасположенности к деменции», — отметил ведущий автор работы Хунлян Фэн из Гуанчжоуского медицинского университета.

Ранее Life.ru выяснил, что у людей, которые регулярно катаются на велосипеде, снижается риск развития деменции и болезни Альцгеймера в пожилом возрасте. После велопрогулки улучшается настроение и уменьшается тревожность. Для положительного влияния на эмоциональное состояние и когнитивные функции достаточно кататься по 30−40 минут несколько раз в неделю.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.