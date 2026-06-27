«Свет, свет и ещё раз свет»: Учёные назвали простой метод профилактики деменции

На протяжении восьми лет специалисты наблюдали за 87,5 тысячи взрослых — уровень света фиксировали специальными датчиками на руке. За это время болезнь диагностировали у 741 человека.
Главный вывод: те, кто проводил больше времени при ярком свете (от 1000 люкс), болели на 16% реже. А если освещённость достигала 5000 люкс — риск снижался ещё заметнее. Ночной свет, кстати, на статистику не повлиял.
«Уровень освещенности в дневное время может стать новым маркером предрасположенности к деменции», — отметил ведущий автор работы Хунлян Фэн из Гуанчжоуского медицинского университета.
Ранее Life.ru выяснил, что у людей, которые регулярно катаются на велосипеде, снижается риск развития деменции и болезни Альцгеймера в пожилом возрасте. После велопрогулки улучшается настроение и уменьшается тревожность. Для положительного влияния на эмоциональное состояние и когнитивные функции достаточно кататься по 30−40 минут несколько раз в неделю.
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