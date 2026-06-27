«Свет, свет и ещё раз свет»: Учёные назвали простой метод профилактики деменции

Ранее Life.ru выяснил, что у людей, которые регулярно катаются на велосипеде, снижается риск развития деменции и болезни Альцгеймера в пожилом возрасте. После велопрогулки улучшается настроение и уменьшается тревожность. Для положительного влияния на эмоциональное состояние и когнитивные функции достаточно кататься по 30−40 минут несколько раз в неделю.