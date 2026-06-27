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Нацфедерация похоронных услуг Франции заявила о переполненных моргах из-за жары

Во Франции морги Парижа оказались переполнены на фоне аномальной жары и роста числа смертей. Об этом сообщил представитель Национальной федерации похоронных услуг Готье Катон.

Во Франции морги Парижа оказались переполнены на фоне аномальной жары и роста числа смертей. Об этом сообщил представитель Национальной федерации похоронных услуг Готье Катон.

По его словам, свободных мест практически не осталось не только в столице, но и в пригородах. Из-за этого семьям погибших предлагают перевозить тела в более удаленные похоронные учреждения.

Ожидается, что после проведения запланированных на начало следующей недели похорон нагрузка на морги частично снизится. Однако специалисты предупреждают, что затем может возникнуть новая проблема, связанная с перегруженностью крематориев.

В Национальной федерации похоронных услуг также отметили, что из-за сложившейся ситуации во Франции могут увеличиться сроки захоронения и проведения кремации, передает РИА Новости.

В Марселе скончался 18-месячный ребенок в отделении неотложной помощи после того, как его нашли в машине в состоянии гипертермии. Предположительно, отец забыл сына в автомобиле, когда должен был отвезти его в детский сад.