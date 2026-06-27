Нацфедерация похоронных услуг Франции заявила о переполненных моргах из-за жары

Во Франции морги Парижа оказались переполнены на фоне аномальной жары и роста числа смертей. Об этом сообщил представитель Национальной федерации похоронных услуг Готье Катон.
По его словам, свободных мест практически не осталось не только в столице, но и в пригородах. Из-за этого семьям погибших предлагают перевозить тела в более удаленные похоронные учреждения.
Ожидается, что после проведения запланированных на начало следующей недели похорон нагрузка на морги частично снизится. Однако специалисты предупреждают, что затем может возникнуть новая проблема, связанная с перегруженностью крематориев.
В Национальной федерации похоронных услуг также отметили, что из-за сложившейся ситуации во Франции могут увеличиться сроки захоронения и проведения кремации, передает РИА Новости.
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