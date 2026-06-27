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Во Франции похоронные бюро сообщили о перегруженности на фоне жары

Похоронные службы во Франции перегружены в связи с избыточной смертностью, вызванной аномальной жарой, сообщила радиостанция RTL.

Источник: РБК

Похоронные службы во Франции перегружены в связи с избыточной смертностью, вызванной аномальной жарой, сообщила радиостанция RTL.

«С высокой вероятностью можно говорить об избыточной смертности», — заявила министр здравоохранения Франции Стефани Рист. По ее словам, после десяти дней аномальной жары ожидается значительный рост числа смертей, связанных с высокими температурами, однако окончательные данные будут опубликованы только в конце года.

В нескольких регионах страны похоронные службы уже работают на пределе возможностей. Владелец похоронного бюро в Обервилье под Парижем рассказал RTL, что загруженность его учреждения выросла с обычных 60−65% до 90−95%.

Аналогичная ситуация наблюдается в Орлеане, где одна из крупных похоронных компаний сообщила о росте числа смертей на 20−30% за последние дни. В Нанте местные власти поручили похоронным службам подготовиться к возможному переполнению больничного морга.

Региональное агентство здравоохранения Иль-де-Франс признало, что нагрузка на морги и похоронные службы превышает обычную, однако заявило, что свободные места пока остаются. В случае их нехватки власти могут разрешить временно увеличить вместимость моргов. Во время аномальной жары 2003 года и пандемии COVID-19 во Франции для хранения тел использовали грузовики-рефрижераторы и временные морги.

Особую обеспокоенность властей вызывают одинокие пожилые люди. По данным похоронных служб, большинство умерших — пожилые французы, скончавшиеся дома в одиночестве. Власти опасаются, что в ближайшие дни и недели число обнаруженных тел может увеличиться, поскольку последствия экстремальной жары нередко проявляются спустя несколько дней после снижения температуры.

Во время аномальной жары в августе 2003 года во Франции с высокими температурами связали почти 15 тыс. смертей.

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