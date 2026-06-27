Во Франции похоронные бюро сообщили о перегруженности на фоне жары

Региональное агентство здравоохранения Иль-де-Франс признало, что нагрузка на морги и похоронные службы превышает обычную, однако заявило, что свободные места пока остаются. В случае их нехватки власти могут разрешить временно увеличить вместимость моргов. Во время аномальной жары 2003 года и пандемии COVID-19 во Франции для хранения тел использовали грузовики-рефрижераторы и временные морги.