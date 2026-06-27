Звёздный час для волос. Лунный календарь стрижек на июль 2026

Золотое правило: всё, что связано с длиной и густотой, делаем на растущую Луну. В июле этот период стартует во второй половине месяца. Если замышляете кардинальные перемены, смело записывайтесь к парикмахеру в периоды с 16 по 20 и с 23 по 27 июля.