Звёздный час для волос. Лунный календарь стрижек на июль 2026

Июль — пора отпусков, и выглядеть хочется безупречно. Но прежде чем бежать в салон, загляните в лунный календарь. Он подскажет, в какие дни мастер творит чудеса, а в какие — лучше вообще не трогать волосы.
Разбираемся, как спланировать бьюти-визиты в июле 2026 года.
Причёска изменит судьбу в июле 2026.
Золотое правило: всё, что связано с длиной и густотой, делаем на растущую Луну. В июле этот период стартует во второй половине месяца. Если замышляете кардинальные перемены, смело записывайтесь к парикмахеру в периоды с 16 по 20 и с 23 по 27 июля.
Но есть ещё нюансы, зависящие от знаков зодиака. 16 и 17 июля Луна в Деве — идеальное время для укрепления и питания. 18 и 19 числа светило переходит в Весы, и вот тут самое время работать над объёмом.
Завершить благоприятную неделю лучше интенсивными питательными масками.
Когда нельзя стричься в июле 2026.
Есть даты, когда салон красоты лучше обходить стороной. Под строгим запретом — дни новолуния, первой четверти и полнолуния. В июле 2026-го это 14, 21 и 29 числа. В эти сутки волосам нужно дать полный покой.
Не лучший период для экспериментов с имиджем — убывающая Луна (с 1 по 13, а также 30 и 31 июля). Риск получить совсем не тот результат или просто испортить волосы возрастает в разы.
Нейтральные дни для стрижки в июле 2026 года.
15, 22 и 28 июля считаются нейтральными сутками для стрижки. Это переходные периоды: день после новолуния, после первой четверти и канун полнолуния. Если к мастеру нужно попасть позарез, идите. Но эффект от процедур будет скромнее, чем в благоприятные дни.
Когда идти к косметологу в июле 2026?
Лунный календарь работает не только для волос. Хотите гладкую кожу, планируете удаление пигментных пятен и родинок? Ловите момент на убывающей Луне. Это периоды с 1 по 13, а также 30 и 31 июля.
Зато с 15 по 28 июля растущая Луна благоволит питанию и омоложению кожи. Если хотите нарастить или укрепить ногти, ориентируйтесь на благоприятные дни для волос. А вот обычный маникюр лучше делать на убывающую Луну. Идеальные даты: 1−3, 5−10, 12−13 и 30−31 июля.