Пиксельный мухомор и реальный риск: тест-драйв ИИ в подмосковных лесах

Подобный случай — далеко не единичный. Эксперты говорят — то, что приложение «ошиблось», довольно предсказуемо. «Когда мы говорим о коммерческих приложениях, то зачастую их создают команды любителей-программистов. Они насыщают их имеющимися данными, причем зачастую противоречивыми. А это может вести к трагическим ошибкам, — объясняет зав. лабораторией микологии ФБУ ВНИИЛМ Святослав Некляев. — Система машинного зрения — это пока еще не очень совершенная технология для того, чтобы она давала низкий процент ошибки. На один вид организмов нужно загрузить не менее 20 тысяч фотографий. При этом по каждому идентификационному признаку, чтобы машина могла понять, какой существует полиморфизм у данных организмов. А грибы обладают уникальным, очень широким полиморфизмом. При этом еще есть такой момент, что грибы также переносят с собой целый ряд особых клеточек. В первую очередь — пигментов из симбиотических растений к себе, и, соответственно, могут менять цвета. То есть даже один и тот же гриб может быть очень разным по виду».