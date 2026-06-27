Пиксельный мухомор и реальный риск: тест-драйв ИИ в подмосковных лесах

Любители «тихой охоты» в Подмосковье штурмуют леса — грибной сезон начался! Но среди обладателей корзинок — довольно много молодежи. И некоторые экспериментируют с определением съедобности гриба с помощью искусственного интеллекта. Все ли останутся живы после дегустации грибных блюд?
Грибы отошли от стресса.
Наконец-то! Из подмосковных лесов грибы выносят корзинами и ведрами. Фотографии десятков белых, подберезовиков, лисичек в соцсетях размещают счастливые любители «тихой охоты» из Дмитровского, Ступинского, Егорьевского, Домодедовского муниципальных округов. «Лес наконец-то проснулся!» — ликуют грибники.
По словам микологов, время начала грибной волны связано с климатическими условиями. И сейчас условия близки к идеальным. «В единое должны сложиться три фактора. Сначала грибница должна очнуться после зимней спячки, набрать силы, хорошо развиться и испытать стресс. Стресс — это резкое понижение температуры после относительно длительного тепла, при этом после этого стресса гриб должен получить значительный запас воды и, собственно, отдать команду на то, что нужно плодоносить, — поясняет зав. лабораторией микологии ФБУ ВНИИЛМ Святослав Некляев. — То есть гриб, таким образом, спасается от стрессовой ситуации, вот тогда, собственно, наступает то, что мы называем волной».
Вот и получается, что температурные и погодные качели, когда период аномальной жары сменила сентябрьская прохлада и интенсивные дожди, как раз и подготовили начало грибного сезона в Московской области. Но все ли любители прогулок по лесу смогут без риска для здоровья воспользоваться его плодами?
За белыми — с ИИ.
Новый тренд при сборе грибов в Подмосковье — определение их съедобности с помощью чат-ботов или приложений. Социальные сети изобилуют рекламой различных справочников по грибам, а также приложений, которые якобы благодаря глубокому анализу информации по региону подскажут, где находятся заветные грибные полянки. И такая реклама находит своих зрителей.
«Младший брат, ему 16 лет, сроду грибов не собирал, а тут решил перед девушкой похвастаться. Установили приложение какое-то, собрались, пошли. Короче, полкорзины ложных набрали. Говорит, что программы определяла эти грибы как съедобные», — делится житель Клинского муниципального округа Михаил.
Подобный случай — далеко не единичный. Эксперты говорят — то, что приложение «ошиблось», довольно предсказуемо. «Когда мы говорим о коммерческих приложениях, то зачастую их создают команды любителей-программистов. Они насыщают их имеющимися данными, причем зачастую противоречивыми. А это может вести к трагическим ошибкам, — объясняет зав. лабораторией микологии ФБУ ВНИИЛМ Святослав Некляев. — Система машинного зрения — это пока еще не очень совершенная технология для того, чтобы она давала низкий процент ошибки. На один вид организмов нужно загрузить не менее 20 тысяч фотографий. При этом по каждому идентификационному признаку, чтобы машина могла понять, какой существует полиморфизм у данных организмов. А грибы обладают уникальным, очень широким полиморфизмом. При этом еще есть такой момент, что грибы также переносят с собой целый ряд особых клеточек. В первую очередь — пигментов из симбиотических растений к себе, и, соответственно, могут менять цвета. То есть даже один и тот же гриб может быть очень разным по виду».
«Не мешайте естественному отбору»,
Подтверждают справедливость таких рассуждения и программисты. Вот какие мнения удалось найти по сообщению в одной из групп, что зуммеры кинулись собирать грибы в Подмосковье с помощью ИИ. «Понадобится несколько тысяч грибов для каждого вида. В общем, хороший такой датасет», — иронизирует Владимир. Андрей Федотов ему отвечает: «Десятка хватит, но это все равно займет много времени… а если для каждого гриба, то за целый день даже на одну порцию не наберешь». «Не мешайте естественному отбору», предлагает Евгений Буканир.
«Как специалист, регулярно тыкающий нейросети палкой — единственный гриб, который ChatGPT определяет безупречно — пиксельный мухомор в Mario. Если ИИ советует “попробовать на язык” — это не ботаника, а естественный отбор. Держите рядом телефон токсикологии», — констатирует Алексей Барыкин.
Без мобильной связи чат-боты бесполезны.
Есть и еще одна деталь. Зачастую приложения или чат-боты заточены под то, чтобы в случае необходимости найти необходимую для идентификации информацию во всемирной паутине. Но сейчас в Подмосковье это в принципе зачастую осложнено из-за ограничений мобильного интернета во время атак БПЛА. А в чаще леса с доступом ко всемирной паутине — вообще беда. «Там, где грибы можно назвать относительно чистыми, зачастую просто никакой связи нет. А приложения тогда пользуются только тем, что загружены в корневые папки. То есть они пытаются справиться своими мощностями. А вероятность ошибки в таком случае сразу повышается в разы, что приводит, конечно, к печальным последствиям».
Съедобный гриб — на глазок.
Иногда приложения и вовсе оказываются бесполезны из-за того, что съедобность гриба нельзя определить только по внешнему виду. Например, обыкновенный шампиньон имеет ядовитого двойника — желтокожий шампиньон. Идентифицировать его можно, только сломав ножку (желтизна только внутри) или понюхов. Он имеет характерный фенольный запах, напоминающий запах гуаши или карболки.
«Слишком много факторов нужно учесть: и строение ножки, и строение гименофоры, и особенность строения пленки, наличие юбки, наличие, так называемого, корневых гифов, соответственно, окраска, расположение, — подтверждает Святослав Некляев. — Даже от того, как выделяет гриб какую-то жидкость или меняет ли он свою окраску, зависит уровень его съедобности. Поэтому тут сразу очень большой риск».
На грибниках — учили ИИ.
Наконец, доверяться ИИ при определении съедобности грибов опасно хотя бы потому, что иногда искусственный интеллект и учится на таких вот неопытных грибниках. Недавно разгорелся скандал в одной из популярных социальных сетях, ныне запрещенных в России. В одну из групп, объединяющей любителей «тихой охоты», разработчики, без ведома ее авторов, добавили чат-бота. Один из начинающих грибников спросил у виртуального помощника, что делать с саркосферой корончатой. Этот гриб ранее считался съедобным, но недавно выяснилось, что он активно накапливает содержащийся в почве мышьяк и становится смертельно опасным. Чат-бот по каким-то причинам об этом не знал и порекомендовал молодому человеку добавить гриб в суп или обжарить в масле. Началась жаркая дискуссия, Модераторам группы пришлось извиняться перед ее участниками и просить отключить виртуального помощника.