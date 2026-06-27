Принц Гарри и Меган Маркл впервые посетят Великобританию с 2022 года

Ранее газета Daily Mirror писала, что Карл III выразил желание увидеть детейпринца Гарри и Меган Маркл, но при условии, что встреча пройдет без присутствия принца Уильяма и его семьи. Единственным подходящим местом для встречи называют поместье Балморал в Шотландии, где у короля больше свободного времени и присутствуют отдельные коттеджи для гостей.