Принц Гарри и Меган Маркл впервые посетят Великобританию с 2022 года

Принц Гарри впервые за четыре года планирует посетить Великобританию вместе с супругой Меган Маркл и детьми. По данным СМИ, визит состоится в июле и будет приурочен к мероприятиям, посвященным годовщине Игр Invictus.
Сообщается, что герцог Сассекский принял приглашение королевской семьи остановиться в одной из королевских резиденций. Предварительно, семья разместится в Букингемском дворце.
Королевский историк Эндрю Лоуни считает, что это может свидетельствовать о постепенном примирении Гарри с королем Карлом III. При этом отношения с принцем Уильямом, по его мнению, остаются напряженными.
Королевский комментатор Афуа Ачеампонг-Хаган также назвала приглашение семьи Гарри важным шагом к примирению, однако отметила, что встреча двух братьев в ближайшее время маловероятна, передает The Mirror.
Ранее газета Daily Mirror писала, что Карл III выразил желание увидеть детейпринца Гарри и Меган Маркл, но при условии, что встреча пройдет без присутствия принца Уильяма и его семьи. Единственным подходящим местом для встречи называют поместье Балморал в Шотландии, где у короля больше свободного времени и присутствуют отдельные коттеджи для гостей.