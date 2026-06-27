Пять тысяч свечей зажгли в амфитеатре Волгограда

Вечерний выход каждый волгоградец воспринимал по-своему. Для кого-то он стал идеальной возможностью для свидания. Для других обернулся желанием выбрать из гардероба лучшее платье. Для третьих — шансом насладиться живым звуком и нежным вокалом. А для кого-то — поводом для всего и сразу!