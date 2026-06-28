Лицо Крыма: как убирают улицы Симферополя в летний период

«В каждый период года есть свои трудности. Летом больший поток людей, больше трафика, в зимний и осенний период больше сказываются погодные условия. Мы никогда не делаем ни техники, ни ресурсов меньше по этой части, как и зимой у нас в среднем работают 450 дворников», — рассказал он.