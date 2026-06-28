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Лицо Крыма: как убирают улицы Симферополя в летний период

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн — РИА Новости Крым. О том, как убирают улицы Симферополя летом, в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал директор МБУ «Город» Роман Гусынин.

Источник: РИА "Новости"

«В каждый период года есть свои трудности. Летом больший поток людей, больше трафика, в зимний и осенний период больше сказываются погодные условия. Мы никогда не делаем ни техники, ни ресурсов меньше по этой части, как и зимой у нас в среднем работают 450 дворников», — рассказал он.

По словам спикера, механизированная уборка города также производится в стандартном режиме.

«Мехуборки зимой больше с акцентом на содержание уличной дорожной сети в зимних условиях — снега, наметов и так далее. Сейчас же механизированная уборка — это именно подметание, мойка, полив зеленых насаждений», — уточнил он.

Бордюрные зоны и обочины, отметил директор МБУ «Город», в целом убирает механизированная техника в сочетании с ручным трудом.

«Если сейчас у нас едет пылесос с увлажнением, который все подбирает без дополнительных людских ресурсов, то, когда у нас большие наносы, соответственно, это — погрузчики, трактора, самосвалы и люди», — обозначил специалист.

Что касается влажной уборки улиц, Роман Гусынин пояснил, что такая уборка производится там, где это позволяет дорожное покрытие.

«Это — основные центральные, проездные улицы, где есть трафик. Есть у нас в маршрутах и достаточно отдаленные улицы, и некоторые улицы частного сектора, там, где позволяет покрытие. Вся наша техника, пылесосы, подметально-уборочные машины, все идут с увлажнением. То есть изначально обрабатывается влагой, потом непосредственно идет щетка с пылесосом», — сказал он.

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