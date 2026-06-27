Неофициальное предупреждение о жаре 28 июня: в Калининградской области ожидается до +36°С

Ночью по региону будет ясно или малооблачно, температура составит +18…+22°С. Утром в Калининграде и ряде районов прогнозируют +31…+33°С, в других частях области — до +29…+32°С. На Куршской и Балтийской косе ожидается +27…+30°С при ясной или малооблачной погоде с перистыми облаками. К вечеру температура снизится до +26…+28°С, к полуночи — до +23…+25°С. Поздним вечером, после 21:00−22:00, местами на западе области, включая Калининград, возможны ливни и грозы.