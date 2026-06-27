Дмитрий Дибров оправдался за падение с лестницы в клубе

— Все прекрасно. Вы видите разницу между новостями и сплетнями? Я действительно рекомендую молодым людям читать Достоевского. Это правда. Но дело в том, что ко мне, как и к вам, подходят за день миллион всяких молодых людей и девушек, — заявил Дибров в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.